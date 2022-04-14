Minerva Wallet (MIVA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Minerva Wallet (MIVA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Minerva Wallet (MIVA) Information The Minerva Wallet SuperToken (MIVA token) is a ERC-20 compatible utility token, planned to provide a wide range of benefits and incentives for Minerva Wallet users. The MIVA token can be freely transferred between accounts and exchanged for other assets on the xDai Chain as well as moved to other chains via established bridges. With various incentive and rewarding programs the circulating supply will be gradually increased over time and will depend on the monthly active users of the Minerva Wallet. Officiel hjemmeside: https://minerva.digital/ Køb MIVA nu!

Minerva Wallet (MIVA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Minerva Wallet (MIVA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 25.39K $ 25.39K $ 25.39K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 13.58M $ 13.58M $ 13.58M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.87M $ 1.87M $ 1.87M Alle tiders Høj: $ 0.576706 $ 0.576706 $ 0.576706 Alle tiders Lav: $ 0.00183544 $ 0.00183544 $ 0.00183544 Nuværende pris: $ 0.00186966 $ 0.00186966 $ 0.00186966 Få mere at vide om Minerva Wallet (MIVA) pris

Minerva Wallet (MIVA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Minerva Wallet (MIVA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MIVA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MIVA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MIVA's tokenomics, kan du udforske MIVA tokens live-pris!

