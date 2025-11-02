Mine Blue (MB) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.03017935 24H høj $ 0.03256206 All Time High $ 0.059998 Laveste pris $ 0.01399899 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) +7.85% Prisændring (7D) -15.63%

Mine Blue (MB) realtidsprisen er $0.032557. I løbet af de sidste 24 timer har MB handlet mellem et lavpunkt på $ 0.03017935 og et højdepunkt på $ 0.03256206, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MBs højeste pris nogensinde er $ 0.059998, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01399899.

Når det gælder kortsigtet performance, MB har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +7.85% i løbet af 24 timer og -15.63% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Mine Blue (MB) Markedsinformation

Markedsværdi $ 46.81M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 325.57M Cirkulationsforsyning 1.44B Samlet Udbud 10,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Mine Blue er $ 46.81M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MB er 1.44B, med et samlet udbud på 10000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 325.57M.