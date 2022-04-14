MindWaveDAO (NILA) Tokenomics Få vigtig indsigt i MindWaveDAO (NILA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MindWaveDAO (NILA) Information MindWaveDAO is a pioneering initiative designed to harness decentralized technology, economic resilience, and cognitive empowerment within the Web3 landscape. Structured on a Bitcoin-based yield infrastructure and fortified by a reinsured Layer 2 blockchain architecture, MindWaveDAO strategically integrates four critical verticals: AdTech, InsurTech, AI Governance, and ClimateTech. Each vertical functions not as isolated components but as interoperable modules contributing collectively toward scalable value exchange, decentralized innovation, and enhanced strategic clarity. Officiel hjemmeside: https://www.mindwavedao.com/ Hvidbog: https://www.mindwavedao.com/wp-content/uploads/mindwave-whitepaper.pdf

MindWaveDAO (NILA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MindWaveDAO (NILA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 63.95M $ 63.95M $ 63.95M Samlet udbud $ 1.06B $ 1.06B $ 1.06B Cirkulerende forsyning $ 842.77M $ 842.77M $ 842.77M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 80.21M $ 80.21M $ 80.21M Alle tiders Høj: $ 0.116635 $ 0.116635 $ 0.116635 Alle tiders Lav: $ 0.03631203 $ 0.03631203 $ 0.03631203 Nuværende pris: $ 0.07588 $ 0.07588 $ 0.07588 Få mere at vide om MindWaveDAO (NILA) pris

MindWaveDAO (NILA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MindWaveDAO (NILA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NILA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NILA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

