Mindscraft (MINDS) Information The team behind this is made of Gaianet & Bytetrade veterans (backed by Republic, Bybit, Mantle, Bytetrade, Kucoin, Binance Labs ...) and have over 6 months experience in building AI infra. $SCHIZO started as an AI-agent experiment but they're not fully focused on taking the whole AI agent market by storm and want to make Schizo Terminal the most advanced model on the market, but not only that... TL:DR ai16z + virtuals but much better Officiel hjemmeside: https://www.mindscraft.ai/ Køb MINDS nu!

Mindscraft (MINDS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mindscraft (MINDS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 997.70K Samlet udbud $ 999.64M Cirkulerende forsyning $ 999.64M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 997.70K Alle tiders Høj: $ 0.04649351 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00099696

Mindscraft (MINDS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mindscraft (MINDS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MINDS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MINDS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MINDS's tokenomics, kan du udforske MINDS tokens live-pris!

