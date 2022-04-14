Mind Body Soul (MBS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Mind Body Soul (MBS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mind Body Soul (MBS) Information MBS Token is a next-generation cryptocurrency built to power the future of decentralized finance (DeFi), digital commerce, and cross-border transactions. Designed with security, speed, and utility in mind, MBS Token offers real-world use cases, community empowerment, and long-term growth potential. Secure & Transparent Lightning-Fast Transactions Real-World UtilityMind Body Soul Club is a holistic wellness community dedicated to nurturing physical health, mental clarity, and spiritual growth through yoga, meditation, and mindful living practices. At the heart of the club is the MBS token, a unique digital utility token that powers the club’s ecosystem. Members can use MBS tokens to access exclusive classes, wellness retreats, personalized coaching, and community events, as well as to reward contributions and engagement within the club! Officiel hjemmeside: https://mbstoken.live/ Hvidbog: https://mbstoken.live/mbs-whitepaper.pdf Køb MBS nu!

Mind Body Soul (MBS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mind Body Soul (MBS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.19M $ 2.19M $ 2.19M Samlet udbud $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Cirkulerende forsyning $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.19M $ 2.19M $ 2.19M Alle tiders Høj: $ 1.088 $ 1.088 $ 1.088 Alle tiders Lav: $ 0.359118 $ 0.359118 $ 0.359118 Nuværende pris: $ 0.438861 $ 0.438861 $ 0.438861 Få mere at vide om Mind Body Soul (MBS) pris

Mind Body Soul (MBS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mind Body Soul (MBS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MBS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MBS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MBS's tokenomics, kan du udforske MBS tokens live-pris!

