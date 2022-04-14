MimboGameGroup (MGG) Tokenomics Få vigtig indsigt i MimboGameGroup (MGG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MimboGameGroup (MGG) Information MGG(MimboGameGroup) Token Launched in 2025 by a team based in South Korea and the United States, MGG is the native token of the MimboNode Web3 gaming ecosystem. The project aims to build a reward-based gaming platform that integrates blockchain infrastructure with real-time gameplay experiences. In the MGG ecosystem, all tokens are created solely through node operation rewards. There is no team allocation or external reserve supply, and the distribution mechanism is designed to ensure fair and transparent reward issuance based on smart contract logic. The platform supports various game developers and publishers who can integrate blockchain functionality into their games using the MimboNode API and SDK. This enables in-game assets and rewards to be securely issued, stored, and traded via blockchain. MGG’s tokenomics promote sustainability and community participation through utility in staking, governance, and access to exclusive game content. The team is preparing for listings on decentralized exchanges (DEX), and a smart contract audit is underway to ensure platform security. As part of its roadmap, MGG plans to expand into global markets and form strategic partnerships with GameFi platforms, enhancing user engagement and token utility within the gaming space. Officiel hjemmeside: https://mimbonode.io/ Hvidbog: https://mimbonode.gitbook.io/mgg-paper Køb MGG nu!

MimboGameGroup (MGG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MimboGameGroup (MGG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 172.64M $ 172.64M $ 172.64M Samlet udbud $ 114.60B $ 114.60B $ 114.60B Cirkulerende forsyning $ 114.60B $ 114.60B $ 114.60B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 172.64M $ 172.64M $ 172.64M Alle tiders Høj: $ 0.00151499 $ 0.00151499 $ 0.00151499 Alle tiders Lav: $ 0.0011239 $ 0.0011239 $ 0.0011239 Nuværende pris: $ 0.00150646 $ 0.00150646 $ 0.00150646 Få mere at vide om MimboGameGroup (MGG) pris

MimboGameGroup (MGG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MimboGameGroup (MGG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MGG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MGG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MGG's tokenomics, kan du udforske MGG tokens live-pris!

