MilkySwap (MILKY) Information MILKY is the governance token for the MilkySwap DeFi ecosystem. MilkySwap is a custom-built decentralized exchange built on the Milkomeda sidechain for Cardano. MilkySwap allows you to exchange tokens with low fees, faster transaction times, and minimal slippage, while also enabling you to bridge your Cardano tokens with Ethereum. MilkySwap adopts a farming model that is a combination of SushiSwap’s and CurveDAO’s farming mechanics. Officiel hjemmeside: https://www.milkyswap.exchange/ Køb MILKY nu!

MilkySwap (MILKY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MilkySwap (MILKY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 54.65K $ 54.65K $ 54.65K Samlet udbud $ 40.97M $ 40.97M $ 40.97M Cirkulerende forsyning $ 22.99M $ 22.99M $ 22.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 97.38K $ 97.38K $ 97.38K Alle tiders Høj: $ 0.912917 $ 0.912917 $ 0.912917 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00237705 $ 0.00237705 $ 0.00237705 Få mere at vide om MilkySwap (MILKY) pris

MilkySwap (MILKY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MilkySwap (MILKY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MILKY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MILKY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MILKY's tokenomics, kan du udforske MILKY tokens live-pris!

MILKY Prisprediktion Vil du vide, hvor MILKY måske er på vej hen? Vores MILKY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MILKY Tokens prisprediktion nu!

