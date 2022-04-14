MILKBAG (MILKBAG) Tokenomics Få vigtig indsigt i MILKBAG (MILKBAG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MILKBAG (MILKBAG) Information Our goal is to become the leading digital meme on the Solana blockchain and beyond. The cryptocurrency landscape has seen tremendous growth and diversification over the past years. While many cryptocurrencies focus on technological advancements and financial systems, Milkbag introduces a unique blend of entertainment and utility. Inspired by the success of other memecoins, Milkbag aims to build a robust community-driven ecosystem that thrives on humor, creativity, and collective participation. Officiel hjemmeside: https://milkbagcto.xyz/ Køb MILKBAG nu!

MILKBAG (MILKBAG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MILKBAG (MILKBAG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 181.58K $ 181.58K $ 181.58K Samlet udbud $ 925.16M $ 925.16M $ 925.16M Cirkulerende forsyning $ 925.16M $ 925.16M $ 925.16M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 181.58K $ 181.58K $ 181.58K Alle tiders Høj: $ 0.00903771 $ 0.00903771 $ 0.00903771 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00019627 $ 0.00019627 $ 0.00019627 Få mere at vide om MILKBAG (MILKBAG) pris

MILKBAG (MILKBAG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MILKBAG (MILKBAG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MILKBAG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MILKBAG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MILKBAG's tokenomics, kan du udforske MILKBAG tokens live-pris!

MILKBAG Prisprediktion Vil du vide, hvor MILKBAG måske er på vej hen? Vores MILKBAG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MILKBAG Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!