Mikawa Inu (SHIKOKU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Mikawa Inu (SHIKOKU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mikawa Inu (SHIKOKU) Information Born from the spirit of the wild, the Mikawa Inu ($SHIKOKU) token takes its inspiration from the fierce yet loyal Shikoku dog—a legendary hunter from the rugged mountains of Japan. Known for its bravery, cunning, and devotion, the Shikoku dog is more than just a pet. It's a symbol of loyalty, strength, and freedom. That's exactly what the Mikawa Inu token represents in the crypto world. As a meme token, $SHIKOKU isn’t just here for laughs. It’s here to build a loyal pack of holders who are ready to break free from the mainstream and hunt for the best gains on the Solana network. Whether you're a crypto veteran or a meme enthusiast looking for the next moonshot, Mikawa Inu is your ride or die. Officiel hjemmeside: https://www.mikawainu.com/ Hvidbog: https://mikawa-inu-1.gitbook.io/mikawa-inu-whitepaper Køb SHIKOKU nu!

Mikawa Inu (SHIKOKU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mikawa Inu (SHIKOKU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 152.52K $ 152.52K $ 152.52K Samlet udbud $ 998.89T $ 998.89T $ 998.89T Cirkulerende forsyning $ 998.89T $ 998.89T $ 998.89T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 152.52K $ 152.52K $ 152.52K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Mikawa Inu (SHIKOKU) pris

Mikawa Inu (SHIKOKU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mikawa Inu (SHIKOKU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SHIKOKU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SHIKOKU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SHIKOKU's tokenomics, kan du udforske SHIKOKU tokens live-pris!

SHIKOKU Prisprediktion Vil du vide, hvor SHIKOKU måske er på vej hen? Vores SHIKOKU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SHIKOKU Tokens prisprediktion nu!

