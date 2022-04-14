Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) Tokenomics

Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) Information

Miharu is a finless porpoise located in a Japanese Aquarium, the picture of the dolphin with an expression on her face shows a slight smile and gives form to a versatile world of meme-ability usage. This meme is about inclusion and it digs down into the "slice of life" type of meme, where we all encounter similar interactions and react in the way the dolphin gives a slight smile this has been used to describe awkward situations or unexpected wins.

Officiel hjemmeside:
https://miharu.wtf/

Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 22.44K
$ 22.44K$ 22.44K
Samlet udbud
$ 999.09M
$ 999.09M$ 999.09M
Cirkulerende forsyning
$ 999.09M
$ 999.09M$ 999.09M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 22.44K
$ 22.44K$ 22.44K
Alle tiders Høj:
$ 0.00139195
$ 0.00139195$ 0.00139195
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0$ 0
Nuværende pris:
$ 0
$ 0$ 0

Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal $MIHARU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange $MIHARU tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår $MIHARU's tokenomics, kan du udforske $MIHARU tokens live-pris!

$MIHARU Prisprediktion

Vil du vide, hvor $MIHARU måske er på vej hen? Vores $MIHARU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.