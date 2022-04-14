Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) Information Miharu is a finless porpoise located in a Japanese Aquarium, the picture of the dolphin with an expression on her face shows a slight smile and gives form to a versatile world of meme-ability usage. This meme is about inclusion and it digs down into the "slice of life" type of meme, where we all encounter similar interactions and react in the way the dolphin gives a slight smile this has been used to describe awkward situations or unexpected wins. Officiel hjemmeside: https://miharu.wtf/

Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 22.44K $ 22.44K $ 22.44K Samlet udbud $ 999.09M $ 999.09M $ 999.09M Cirkulerende forsyning $ 999.09M $ 999.09M $ 999.09M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 22.44K $ 22.44K $ 22.44K Alle tiders Høj: $ 0.00139195 $ 0.00139195 $ 0.00139195 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) pris

Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $MIHARU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $MIHARU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $MIHARU's tokenomics, kan du udforske $MIHARU tokens live-pris!

$MIHARU Prisprediktion Vil du vide, hvor $MIHARU måske er på vej hen? Vores $MIHARU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

