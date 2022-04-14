Migraine (MIGRAINE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Migraine (MIGRAINE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Migraine (MIGRAINE) Information This token is a memecoin token in the category of cats. This token is based of the popular GIF of a kitten screaming hence the token name of 'migraine'. There is no inherent value or utility to this memecoin token. Community engage and create their own memes and post at their own leisure. This was launched on the Solana blockchain via pumpfun with the aim of producing a meme that everyone can relate to. Officiel hjemmeside: https://www.migrainesol.xyz Køb MIGRAINE nu!

Migraine (MIGRAINE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Migraine (MIGRAINE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.20K $ 10.20K $ 10.20K Samlet udbud $ 997.68M $ 997.68M $ 997.68M Cirkulerende forsyning $ 997.68M $ 997.68M $ 997.68M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.20K $ 10.20K $ 10.20K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Migraine (MIGRAINE) pris

Migraine (MIGRAINE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Migraine (MIGRAINE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MIGRAINE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MIGRAINE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MIGRAINE's tokenomics, kan du udforske MIGRAINE tokens live-pris!

