Migraine (MIGRAINE) Tokenomics
Migraine (MIGRAINE) Information
This token is a memecoin token in the category of cats. This token is based of the popular GIF of a kitten screaming hence the token name of 'migraine'. There is no inherent value or utility to this memecoin token. Community engage and create their own memes and post at their own leisure.
This was launched on the Solana blockchain via pumpfun with the aim of producing a meme that everyone can relate to.
Migraine (MIGRAINE) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Migraine (MIGRAINE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Migraine (MIGRAINE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Migraine (MIGRAINE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal MIGRAINE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange MIGRAINE tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår MIGRAINE's tokenomics, kan du udforske MIGRAINE tokens live-pris!
MIGRAINE Prisprediktion
Vil du vide, hvor MIGRAINE måske er på vej hen? Vores MIGRAINE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.