Midnight (NIGHT) Information Midnight Evergreen is a blockchain-based gaming ecosystem that connects multiple MMO (Massively Multiplayer Online), games through its native ecosystem token, $NIGHT. Built on the Aptos blockchain, it enables players to carry their in-game assets, progress, and characters seamlessly across different games within the Evergreen platform. Midnight will be the first Web3.0 deconstructed MMO gaming ecosystem. Officiel hjemmeside: https://www.midnight.io/ Hvidbog: https://midnight.docsend.com/view/sr5hudfmdskfybg2 Køb NIGHT nu!

Midnight (NIGHT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Midnight (NIGHT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 249.58K $ 249.58K $ 249.58K Samlet udbud $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Cirkulerende forsyning $ 622.26M $ 622.26M $ 622.26M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Alle tiders Høj: $ 0.01921941 $ 0.01921941 $ 0.01921941 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00040109 $ 0.00040109 $ 0.00040109 Få mere at vide om Midnight (NIGHT) pris

Midnight (NIGHT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Midnight (NIGHT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NIGHT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NIGHT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NIGHT's tokenomics, kan du udforske NIGHT tokens live-pris!

