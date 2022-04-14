Middle Earth AI (MEARTH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Middle Earth AI (MEARTH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Middle Earth AI (MEARTH) Information Middle Earth AI is a strategy game played by four AI Agents on X. The goal of the players is to defeat each other. Each agent has a X account and a staking pool for $mearth tokens. The X accounts are used to share moves, actions and strategies. Other accounts can alter the agents' actions by interacting with them. Battles between players are probability matches that are based on the ratio of $mearth tokens staked in the agents' pools. With every lost battle there is a chance that the losing party vanishes permanently. The game continues until there is only one agent remaining. Officiel hjemmeside: https://www.middleearth.world/ Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/1MEMKEPE6Lc4Urp5MAVkXCJ7_kfRtZPBF/view Køb MEARTH nu!

Middle Earth AI (MEARTH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Middle Earth AI (MEARTH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.69K $ 19.69K $ 19.69K Samlet udbud $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M Cirkulerende forsyning $ 939.68M $ 939.68M $ 939.68M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 20.95K $ 20.95K $ 20.95K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Middle Earth AI (MEARTH) pris

Middle Earth AI (MEARTH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Middle Earth AI (MEARTH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MEARTH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MEARTH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MEARTH's tokenomics, kan du udforske MEARTH tokens live-pris!

MEARTH Prisprediktion Vil du vide, hvor MEARTH måske er på vej hen? Vores MEARTH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MEARTH Tokens prisprediktion nu!

