Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Den direkte Midas The Minotaur pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid MIDAS til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MIDAS prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Midas The Minotaur pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid MIDAS til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MIDAS prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om MIDAS

MIDAS Prisinfo

Hvad er MIDAS

MIDAS Whitepaper

MIDAS Officiel hjemmeside

MIDAS Tokenomics

MIDAS Prisprognose

Midas The Minotaur Logo

Midas The Minotaur Pris (MIDAS)

Ikke noteret

1 MIDAS til USD direkte pris:

$0.00058755
-1.10%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Midas The Minotaur (MIDAS) Live prisdiagram
Midas The Minotaur (MIDAS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
24H lav
$ 0
24H høj

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-0.65%

-0.86%

+12.92%

+12.92%

Midas The Minotaur (MIDAS) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har MIDAS handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MIDASs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MIDAS har ændret sig med -0.65% i løbet af den sidste time, -0.86% i løbet af 24 timer og +12.92% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Midas The Minotaur (MIDAS) Markedsinformation

$ 5.22M
--
$ 5.22M
8.89B
8,888,888,888.0
Den nuværende markedsværdi på Midas The Minotaur er $ 5.22M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MIDAS er 8.89B, med et samlet udbud på 8888888888.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.22M.

Midas The Minotaur (MIDAS) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Midas The Minotaur til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Midas The Minotaur til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Midas The Minotaur til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Midas The Minotaur til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-0.86%
30 dage$ 0+8.33%
60 dage$ 0+44.64%
90 dage$ 0--

Hvad er Midas The Minotaur (MIDAS)

MIDAS, Midas The Minotaur.
The skies rumble and the block chains quake at the sound of his thunderous hooves, as he stampedes his way to the top of all meme coins. The myths of his "Golden Touch" will now be marveled as he reigns supreme and is crowned king. His presence alone ignites a frenzy, candles will shoot higher, fortunes will be forged, and FOMO will blaze across the land.

8,888,888,888 Circulating Supply

100% Fair Launch. No Team Allocation. Fully Circulating. All Liquidity Tokens Burned

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Midas The Minotaur (MIDAS) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Midas The Minotaur Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Midas The Minotaur (MIDAS) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Midas The Minotaur (MIDAS) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Midas The Minotaur.

Tjek Midas The Minotaur prisprediktion nu!

MIDAS til lokale valutaer

Midas The Minotaur (MIDAS) Tokenomics

At forstå tokenomics for Midas The Minotaur (MIDAS) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MIDAS Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Midas The Minotaur (MIDAS)

Hvor meget er Midas The Minotaur (MIDAS) værd i dag?
Den direkte MIDAS pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MIDAS til USD pris?
Den aktuelle pris på MIDAStil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Midas The Minotaur?
Markedsværdien for MIDAS er $ 5.22M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MIDAS?
Den cirkulerende forsyning af MIDAS er 8.89B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MIDAS?
MIDAS opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MIDAS?
MIDAS så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for MIDAS?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MIDAS er -- USD.
Bliver MIDAS højere i år?
MIDAS kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MIDAS prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Midas The Minotaur (MIDAS) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

