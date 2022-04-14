Midas of DeFi (MIDAS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Midas of DeFi (MIDAS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Midas of DeFi (MIDAS) Information The first PAXG rewards token on Ethereum is officially live. Unlike traditional DeFi projects that rely on inflationary token models, $MIDAS sets a new standard by rewarding holders with real gold, through fully backed PAXG tokens. In addition, $MIDAS introduces a fully decentralized, on-chain referral system that allows users to earn ETH rewards simply by growing the community. The more $MIDAS you hold, the more PAXG you accumulate over time. The more you refer, the more ETH you can claim. With $MIDAS, you are not just participating in another DeFi project — you are building real wealth backed by gold and powered by blockchain technology. Officiel hjemmeside: https://midasofdefi.xyz Køb MIDAS nu!

Midas of DeFi (MIDAS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Midas of DeFi (MIDAS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 21.13K $ 21.13K $ 21.13K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 21.13K $ 21.13K $ 21.13K Alle tiders Høj: $ 0.00801736 $ 0.00801736 $ 0.00801736 Alle tiders Lav: $ 0.00012734 $ 0.00012734 $ 0.00012734 Nuværende pris: $ 0.00021115 $ 0.00021115 $ 0.00021115 Få mere at vide om Midas of DeFi (MIDAS) pris

Midas of DeFi (MIDAS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Midas of DeFi (MIDAS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MIDAS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MIDAS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MIDAS's tokenomics, kan du udforske MIDAS tokens live-pris!

