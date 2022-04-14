Midas mTBILL (MTBILL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Midas mTBILL (MTBILL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Midas mTBILL (MTBILL) Information Midas US Treasury Bills Token (mTBILL) is a permissionless yield-bearing token tracking short-dated US Treasury Bills. Officiel hjemmeside: https://www.midas.app Køb MTBILL nu!

Midas mTBILL (MTBILL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Midas mTBILL (MTBILL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.60M $ 4.60M $ 4.60M Samlet udbud $ 4.45M $ 4.45M $ 4.45M Cirkulerende forsyning $ 4.45M $ 4.45M $ 4.45M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.60M $ 4.60M $ 4.60M Alle tiders Høj: $ 1.033 $ 1.033 $ 1.033 Alle tiders Lav: $ 0.937036 $ 0.937036 $ 0.937036 Nuværende pris: $ 1.032 $ 1.032 $ 1.032 Få mere at vide om Midas mTBILL (MTBILL) pris

Midas mTBILL (MTBILL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Midas mTBILL (MTBILL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MTBILL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MTBILL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MTBILL's tokenomics, kan du udforske MTBILL tokens live-pris!

MTBILL Prisprediktion Vil du vide, hvor MTBILL måske er på vej hen? Vores MTBILL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MTBILL Tokens prisprediktion nu!

