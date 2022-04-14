Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Information mRE7YIELD is a Liquid Yield Token (LYT) that provides on-chain exposure to institutional-grade DeFi yield strategies. Risk-managed by Re7 Capital, mRE7YIELD dynamically reallocates across multiple high-yield DeFi opportunities, optimizing risk-adjusted returns while maintaining full liquidity. Strategies include liquidity provisioning, lending, restaking, funding rate arbitrage, and options arbitrage. As a fully liquid ERC-20 token, mRE7YIELD enables composability across DeFi protocols, allowing users to earn yield while retaining flexibility in managing their assets. Officiel hjemmeside: https://midas.app/mre7yield Hvidbog: https://docs.midas.app/ Køb MRE7YIELD nu!

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.47M $ 4.47M $ 4.47M Samlet udbud $ 4.33M $ 4.33M $ 4.33M Cirkulerende forsyning $ 4.33M $ 4.33M $ 4.33M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.47M $ 4.47M $ 4.47M Alle tiders Høj: $ 1.032 $ 1.032 $ 1.032 Alle tiders Lav: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Nuværende pris: $ 1.032 $ 1.032 $ 1.032 Få mere at vide om Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) pris

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MRE7YIELD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MRE7YIELD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MRE7YIELD's tokenomics, kan du udforske MRE7YIELD tokens live-pris!

MRE7YIELD Prisprediktion Vil du vide, hvor MRE7YIELD måske er på vej hen? Vores MRE7YIELD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MRE7YIELD Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!