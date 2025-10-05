Midas mMEV (MMEV) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1.073 $ 1.073 $ 1.073 24H lav $ 1.073 $ 1.073 $ 1.073 24H høj 24H lav $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 24H høj $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 All Time High $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 Laveste pris $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Prisændring (1H) 0.00% Prisændring (1D) 0.00% Prisændring (7D) +0.17% Prisændring (7D) +0.17%

Midas mMEV (MMEV) realtidsprisen er $1.073. I løbet af de sidste 24 timer har MMEV handlet mellem et lavpunkt på $ 1.073 og et højdepunkt på $ 1.073, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MMEVs højeste pris nogensinde er $ 1.073, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.011.

Når det gælder kortsigtet performance, MMEV har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, 0.00% i løbet af 24 timer og +0.17% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Midas mMEV (MMEV) Markedsinformation

Markedsværdi $ 294.20K$ 294.20K $ 294.20K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 68.86M$ 68.86M $ 68.86M Cirkulationsforsyning 275.88K 275.88K 275.88K Samlet Udbud 59,075,524.14730081 59,075,524.14730081 59,075,524.14730081

Den nuværende markedsværdi på Midas mMEV er $ 294.20K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MMEV er 275.88K, med et samlet udbud på 59075524.14730081. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 68.86M.