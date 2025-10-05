Den direkte Midas mMEV pris i dag er 1.073 USD. Følg med i realtid MMEV til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MMEV prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Midas mMEV pris i dag er 1.073 USD. Følg med i realtid MMEV til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MMEV prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Midas mMEV Pris (MMEV)

1 MMEV til USD direkte pris:

$1.073
$1.073$1.073
0.00%1D
Midas mMEV (MMEV) Live prisdiagram
Midas mMEV (MMEV) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 1.073
$ 1.073$ 1.073
24H lav
$ 1.073
$ 1.073$ 1.073
24H høj

$ 1.073
$ 1.073$ 1.073

$ 1.073
$ 1.073$ 1.073

$ 1.073
$ 1.073$ 1.073

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

0.00%

0.00%

+0.17%

+0.17%

Midas mMEV (MMEV) realtidsprisen er $1.073. I løbet af de sidste 24 timer har MMEV handlet mellem et lavpunkt på $ 1.073 og et højdepunkt på $ 1.073, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MMEVs højeste pris nogensinde er $ 1.073, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.011.

Når det gælder kortsigtet performance, MMEV har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, 0.00% i løbet af 24 timer og +0.17% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Midas mMEV (MMEV) Markedsinformation

$ 294.20K
$ 294.20K$ 294.20K

--
----

$ 68.86M
$ 68.86M$ 68.86M

275.88K
275.88K 275.88K

59,075,524.14730081
59,075,524.14730081 59,075,524.14730081

Den nuværende markedsværdi på Midas mMEV er $ 294.20K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MMEV er 275.88K, med et samlet udbud på 59075524.14730081. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 68.86M.

Midas mMEV (MMEV) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Midas mMEV til USD $ 0.0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Midas mMEV til USD $ +0.0096993835.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Midas mMEV til USD $ +0.0210686769.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Midas mMEV til USD $ +0.03129241.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0.00.00%
30 dage$ +0.0096993835+0.90%
60 dage$ +0.0210686769+1.96%
90 dage$ +0.03129241+3.00%

Hvad er Midas mMEV (MMEV)

mMEV is a professionally managed, delta-neutral yield strategy designed to generate sustainable returns from on-chain opportunities while maintaining market neutrality. It dynamically allocates across liquidity provisioning, arbitrage, and liquidation strategies to capture risk-adjusted yield. Managed by MEV Capital, a leading digital asset investment firm, mMEV offers transparent, flexible, and scalable access to institutional-grade DeFi yield.

Midas mMEV (MMEV) Ressource

Midas mMEV Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Midas mMEV (MMEV) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Midas mMEV (MMEV) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Midas mMEV.

Tjek Midas mMEV prisprediktion nu!

MMEV til lokale valutaer

Midas mMEV (MMEV) Tokenomics

At forstå tokenomics for Midas mMEV (MMEV) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MMEV Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Midas mMEV (MMEV)

Hvor meget er Midas mMEV (MMEV) værd i dag?
Den direkte MMEV pris i USD er 1.073 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MMEV til USD pris?
Den aktuelle pris på MMEVtil USD er $ 1.073. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Midas mMEV?
Markedsværdien for MMEV er $ 294.20K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MMEV?
Den cirkulerende forsyning af MMEV er 275.88K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MMEV?
MMEV opnåede en ATH-pris på 1.073 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MMEV?
MMEV så en ATL-pris på 1.011 USD.
Hvad er handelsvolumen for MMEV?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MMEV er -- USD.
Bliver MMEV højere i år?
MMEV kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MMEV prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
