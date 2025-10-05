Midas mEDGE (MEDGE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1.047 $ 1.047 $ 1.047 24H lav $ 1.047 $ 1.047 $ 1.047 24H høj 24H lav $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 24H høj $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 All Time High $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 Laveste pris $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Prisændring (1H) 0.00% Prisændring (1D) 0.00% Prisændring (7D) +0.18% Prisændring (7D) +0.18%

Midas mEDGE (MEDGE) realtidsprisen er $1.047. I løbet af de sidste 24 timer har MEDGE handlet mellem et lavpunkt på $ 1.047 og et højdepunkt på $ 1.047, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MEDGEs højeste pris nogensinde er $ 1.047, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.005.

Når det gælder kortsigtet performance, MEDGE har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, 0.00% i løbet af 24 timer og +0.18% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Midas mEDGE (MEDGE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 22.60M$ 22.60M $ 22.60M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 22.60M$ 22.60M $ 22.60M Cirkulationsforsyning 21.59M 21.59M 21.59M Samlet Udbud 21,587,728.64637104 21,587,728.64637104 21,587,728.64637104

Den nuværende markedsværdi på Midas mEDGE er $ 22.60M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MEDGE er 21.59M, med et samlet udbud på 21587728.64637104. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 22.60M.