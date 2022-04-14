Midas mBTC (MBTC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Midas mBTC (MBTC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Midas mBTC (MBTC) Information Internet Native Investing At Midas, our mission is to make investing work like the internet—accessible, global, and permissionless. We’re bringing institutional-grade assets to the open web, creating investment opportunities that are secure, compliant, and available to everyone. Website: https://midas.app/ Docs: https://docs.midas.app/ DefiLlama: https://defillama.com/protocol/midas-rwa#information Midas issues 3 tokens: mTBILL, mBASIS and mBTC Officiel hjemmeside: https://midas.app/mbtc Hvidbog: https://docs.midas.app/ Køb MBTC nu!

Midas mBTC (MBTC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Midas mBTC (MBTC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.47M $ 2.47M $ 2.47M Samlet udbud $ 20.15 $ 20.15 $ 20.15 Cirkulerende forsyning $ 20.15 $ 20.15 $ 20.15 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.47M $ 2.47M $ 2.47M Alle tiders Høj: $ 127,974 $ 127,974 $ 127,974 Alle tiders Lav: $ 75,962 $ 75,962 $ 75,962 Nuværende pris: $ 122,646 $ 122,646 $ 122,646 Få mere at vide om Midas mBTC (MBTC) pris

Midas mBTC (MBTC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Midas mBTC (MBTC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MBTC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MBTC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MBTC's tokenomics, kan du udforske MBTC tokens live-pris!

MBTC Prisprediktion Vil du vide, hvor MBTC måske er på vej hen? Vores MBTC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MBTC Tokens prisprediktion nu!

