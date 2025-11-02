UdvekslingDEX+
Den direkte MicroStrategy xStock pris i dag er 269.91 USD. Følg med i realtid MSTRX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MSTRX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

MicroStrategy xStock Pris (MSTRX)

1 MSTRX til USD direkte pris:

$269.91
$269.91
+0.10%1D
USD
MicroStrategy xStock (MSTRX) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:12:59 (UTC+8)

MicroStrategy xStock (MSTRX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 269.14
$ 269.14
24H lav
$ 271.75
$ 271.75
24H høj

$ 269.14
$ 269.14

$ 271.75
$ 271.75

$ 462.34
$ 462.34

$ 255.57
$ 255.57

+0.06%

+0.08%

-6.51%

-6.51%

MicroStrategy xStock (MSTRX) realtidsprisen er $269.91. I løbet af de sidste 24 timer har MSTRX handlet mellem et lavpunkt på $ 269.14 og et højdepunkt på $ 271.75, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MSTRXs højeste pris nogensinde er $ 462.34, mens den laveste pris nogensinde er $ 255.57.

Når det gælder kortsigtet performance, MSTRX har ændret sig med +0.06% i løbet af den sidste time, +0.08% i løbet af 24 timer og -6.51% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

MicroStrategy xStock (MSTRX) Markedsinformation

$ 9.28M
$ 9.28M

--
----

$ 16.21M
$ 16.21M

34.42K
34.42K

60,099.50722083
60,099.50722083

Den nuværende markedsværdi på MicroStrategy xStock er $ 9.28M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MSTRX er 34.42K, med et samlet udbud på 60099.50722083. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 16.21M.

MicroStrategy xStock (MSTRX) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af MicroStrategy xStock til USD $ +0.207211.
I de sidste 30 dage var prisændringen af MicroStrategy xStock til USD $ -62.3809784070.
I de sidste 60 dage var prisændringen af MicroStrategy xStock til USD $ -57.1442655600.
I de sidste 90 dage var prisændringen af MicroStrategy xStock til USD $ -105.50036977512175.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.207211+0.08%
30 dage$ -62.3809784070-23.11%
60 dage$ -57.1442655600-21.17%
90 dage$ -105.50036977512175-28.10%

Hvad er MicroStrategy xStock (MSTRX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

MicroStrategy xStock (MSTRX) Ressource

MicroStrategy xStock Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil MicroStrategy xStock (MSTRX) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine MicroStrategy xStock (MSTRX) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for MicroStrategy xStock.

Tjek MicroStrategy xStock prisprediktion nu!

MSTRX til lokale valutaer

MicroStrategy xStock (MSTRX) Tokenomics

At forstå tokenomics for MicroStrategy xStock (MSTRX) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MSTRX Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om MicroStrategy xStock (MSTRX)

Hvor meget er MicroStrategy xStock (MSTRX) værd i dag?
Den direkte MSTRX pris i USD er 269.91 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MSTRX til USD pris?
Den aktuelle pris på MSTRXtil USD er $ 269.91. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af MicroStrategy xStock?
Markedsværdien for MSTRX er $ 9.28M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MSTRX?
Den cirkulerende forsyning af MSTRX er 34.42K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MSTRX?
MSTRX opnåede en ATH-pris på 462.34 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MSTRX?
MSTRX så en ATL-pris på 255.57 USD.
Hvad er handelsvolumen for MSTRX?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MSTRX er -- USD.
Bliver MSTRX højere i år?
MSTRX kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MSTRX prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:12:59 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

