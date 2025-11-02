MicroStrategy xStock (MSTRX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 269.14 $ 269.14 $ 269.14 24H lav $ 271.75 $ 271.75 $ 271.75 24H høj 24H lav $ 269.14$ 269.14 $ 269.14 24H høj $ 271.75$ 271.75 $ 271.75 All Time High $ 462.34$ 462.34 $ 462.34 Laveste pris $ 255.57$ 255.57 $ 255.57 Prisændring (1H) +0.06% Prisændring (1D) +0.08% Prisændring (7D) -6.51% Prisændring (7D) -6.51%

MicroStrategy xStock (MSTRX) realtidsprisen er $269.91. I løbet af de sidste 24 timer har MSTRX handlet mellem et lavpunkt på $ 269.14 og et højdepunkt på $ 271.75, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MSTRXs højeste pris nogensinde er $ 462.34, mens den laveste pris nogensinde er $ 255.57.

Når det gælder kortsigtet performance, MSTRX har ændret sig med +0.06% i løbet af den sidste time, +0.08% i løbet af 24 timer og -6.51% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

MicroStrategy xStock (MSTRX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 9.28M$ 9.28M $ 9.28M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 16.21M$ 16.21M $ 16.21M Cirkulationsforsyning 34.42K 34.42K 34.42K Samlet Udbud 60,099.50722083 60,099.50722083 60,099.50722083

Den nuværende markedsværdi på MicroStrategy xStock er $ 9.28M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MSTRX er 34.42K, med et samlet udbud på 60099.50722083. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 16.21M.