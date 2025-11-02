UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte MicroBuy Bot pris i dag er 0.00003012 USD. Følg med i realtid MICROBUY til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MICROBUY prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte MicroBuy Bot pris i dag er 0.00003012 USD. Følg med i realtid MICROBUY til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MICROBUY prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om MICROBUY

MICROBUY Prisinfo

Hvad er MICROBUY

MICROBUY Officiel hjemmeside

MICROBUY Tokenomics

MICROBUY Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

MicroBuy Bot Logo

MicroBuy Bot Pris (MICROBUY)

Ikke noteret

1 MICROBUY til USD direkte pris:

--
----
+0.70%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
MicroBuy Bot (MICROBUY) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:12:44 (UTC+8)

MicroBuy Bot (MICROBUY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.0000298
$ 0.0000298$ 0.0000298
24H lav
$ 0.00003031
$ 0.00003031$ 0.00003031
24H høj

$ 0.0000298
$ 0.0000298$ 0.0000298

$ 0.00003031
$ 0.00003031$ 0.00003031

$ 0.00189287
$ 0.00189287$ 0.00189287

$ 0.00002975
$ 0.00002975$ 0.00002975

0.00%

+0.70%

-31.97%

-31.97%

MicroBuy Bot (MICROBUY) realtidsprisen er $0.00003012. I løbet af de sidste 24 timer har MICROBUY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0000298 og et højdepunkt på $ 0.00003031, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MICROBUYs højeste pris nogensinde er $ 0.00189287, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00002975.

Når det gælder kortsigtet performance, MICROBUY har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, +0.70% i løbet af 24 timer og -31.97% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

MicroBuy Bot (MICROBUY) Markedsinformation

$ 30.12K
$ 30.12K$ 30.12K

--
----

$ 30.12K
$ 30.12K$ 30.12K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,999.9999999
999,999,999.9999999 999,999,999.9999999

Den nuværende markedsværdi på MicroBuy Bot er $ 30.12K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MICROBUY er 1000.00M, med et samlet udbud på 999999999.9999999. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 30.12K.

MicroBuy Bot (MICROBUY) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af MicroBuy Bot til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af MicroBuy Bot til USD $ -0.0000272279.
I de sidste 60 dage var prisændringen af MicroBuy Bot til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af MicroBuy Bot til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.70%
30 dage$ -0.0000272279-90.39%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er MicroBuy Bot (MICROBUY)

MicroBuy Bot (MICROBUY) is the first public AI-powered trading bot designed to trend tokens on DexScreener and other market platforms through automated micro-buys as low as <$0.01 ETH.

Built on the Base chain, it delivers real-time visibility for emerging tokens, enabling projects to reach thousands of traders instantly. With a fixed 1B supply, zero taxes, renounced ownership, and an active buyback mechanism funded by 20% of revenue, MICROBUY is engineered for sustainable growth.

By combining AI-driven automation with transparent tokenomics, MicroBuy Bot aims to become the go-to infrastructure for token discoverability in the Web3 ecosystem.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

MicroBuy Bot (MICROBUY) Ressource

Officiel hjemmeside

MicroBuy Bot Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil MicroBuy Bot (MICROBUY) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine MicroBuy Bot (MICROBUY) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for MicroBuy Bot.

Tjek MicroBuy Bot prisprediktion nu!

MICROBUY til lokale valutaer

MicroBuy Bot (MICROBUY) Tokenomics

At forstå tokenomics for MicroBuy Bot (MICROBUY) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MICROBUY Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om MicroBuy Bot (MICROBUY)

Hvor meget er MicroBuy Bot (MICROBUY) værd i dag?
Den direkte MICROBUY pris i USD er 0.00003012 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MICROBUY til USD pris?
Den aktuelle pris på MICROBUYtil USD er $ 0.00003012. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af MicroBuy Bot?
Markedsværdien for MICROBUY er $ 30.12K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MICROBUY?
Den cirkulerende forsyning af MICROBUY er 1000.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MICROBUY?
MICROBUY opnåede en ATH-pris på 0.00189287 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MICROBUY?
MICROBUY så en ATL-pris på 0.00002975 USD.
Hvad er handelsvolumen for MICROBUY?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MICROBUY er -- USD.
Bliver MICROBUY højere i år?
MICROBUY kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MICROBUY prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:12:44 (UTC+8)

MicroBuy Bot (MICROBUY) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,040.40
$110,040.40$110,040.40

-0.22%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,870.17
$3,870.17$3,870.17

-0.65%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02813
$0.02813$0.02813

-6.38%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.85
$185.85$185.85

-0.30%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,040.40
$110,040.40$110,040.40

-0.22%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,870.17
$3,870.17$3,870.17

-0.65%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.85
$185.85$185.85

-0.30%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.12
$73.12$73.12

+3.11%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.875
$19.875$19.875

+4.02%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07502
$0.07502$0.07502

+50.04%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000017
$0.000000000000000000000017$0.000000000000000000000017

+240.00%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005459
$0.00005459$0.00005459

+85.55%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0036005
$0.0036005$0.0036005

+76.52%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000303
$0.000303$0.000303

+77.19%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%