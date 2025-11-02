MicroBuy Bot (MICROBUY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.0000298 $ 0.0000298 $ 0.0000298 24H lav $ 0.00003031 $ 0.00003031 $ 0.00003031 24H høj 24H lav $ 0.0000298$ 0.0000298 $ 0.0000298 24H høj $ 0.00003031$ 0.00003031 $ 0.00003031 All Time High $ 0.00189287$ 0.00189287 $ 0.00189287 Laveste pris $ 0.00002975$ 0.00002975 $ 0.00002975 Prisændring (1H) 0.00% Prisændring (1D) +0.70% Prisændring (7D) -31.97% Prisændring (7D) -31.97%

MicroBuy Bot (MICROBUY) realtidsprisen er $0.00003012. I løbet af de sidste 24 timer har MICROBUY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0000298 og et højdepunkt på $ 0.00003031, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MICROBUYs højeste pris nogensinde er $ 0.00189287, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00002975.

Når det gælder kortsigtet performance, MICROBUY har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, +0.70% i løbet af 24 timer og -31.97% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

MicroBuy Bot (MICROBUY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 30.12K$ 30.12K $ 30.12K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 30.12K$ 30.12K $ 30.12K Cirkulationsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Samlet Udbud 999,999,999.9999999 999,999,999.9999999 999,999,999.9999999

Den nuværende markedsværdi på MicroBuy Bot er $ 30.12K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MICROBUY er 1000.00M, med et samlet udbud på 999999999.9999999. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 30.12K.