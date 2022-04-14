MIAOCoin (MIAO) Tokenomics Få vigtig indsigt i MIAOCoin (MIAO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MIAOCoin (MIAO) Information Miao is the first memecoin with animal sounds as IP. Miao ai is a blockchain-based artificial intelligence game token launch platform dedicated to building an efficient, fast and intelligent artificial intelligence game ecosystem. It adheres to the "meow philosophy" and aims to accelerate every token transaction. Its cute brand image allows users to experience the technological charm of encrypted artificial intelligence MEME in a fun and easy way. Officiel hjemmeside: https://www.miao.cool/ Hvidbog: https://www.miao.cool/ Køb MIAO nu!

MIAOCoin (MIAO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MIAOCoin (MIAO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Alle tiders Høj: $ 0.01560977 $ 0.01560977 $ 0.01560977 Alle tiders Lav: $ 0.00117869 $ 0.00117869 $ 0.00117869 Nuværende pris: $ 0.00126154 $ 0.00126154 $ 0.00126154 Få mere at vide om MIAOCoin (MIAO) pris

MIAOCoin (MIAO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MIAOCoin (MIAO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MIAO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MIAO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MIAO's tokenomics, kan du udforske MIAO tokens live-pris!

MIAO Prisprediktion Vil du vide, hvor MIAO måske er på vej hen? Vores MIAO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MIAO Tokens prisprediktion nu!

