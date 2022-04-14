Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) Information What is miprami The meme coin deployed on Ethereum, born from Vitalik’s “I love cyber internet” moment. Created for love, powered by cult vibes, fueled by internet culture, and embraced by the crypto community for the fun of it. What is lojban? Lojban is a constructed language designed for precise communication, logical structure, and lack of ambiguity. Lojban is often used for experiments in linguistics, artificial intelligence, and even philosophical discussions about the nature of language and thought. While not widely spoken, it has an active online community. Officiel hjemmeside: https://miprami.gg Køb MIPRAMI nu!

Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 53.51K $ 53.51K $ 53.51K Samlet udbud $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Cirkulerende forsyning $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 53.51K $ 53.51K $ 53.51K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) pris

Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MIPRAMI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MIPRAMI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MIPRAMI's tokenomics, kan du udforske MIPRAMI tokens live-pris!

