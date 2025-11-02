MexCrewn (MEXCREWN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00112756 - $ 0.00124118
24H lav $ 0.00112756
24H høj $ 0.00124118
All Time High $ 0.008046
Laveste pris $ 0
Prisændring (1H) +3.16%
Prisændring (1D) +8.76%
Prisændring (7D) -7.82%

MexCrewn (MEXCREWN) realtidsprisen er $0.00123772. I løbet af de sidste 24 timer har MEXCREWN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00112756 og et højdepunkt på $ 0.00124118, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MEXCREWNs højeste pris nogensinde er $ 0.008046, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MEXCREWN har ændret sig med +3.16% i løbet af den sidste time, +8.76% i løbet af 24 timer og -7.82% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

MexCrewn (MEXCREWN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 124.02K
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 124.02K
Cirkulationsforsyning 100.00M
Samlet Udbud 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på MexCrewn er $ 124.02K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MEXCREWN er 100.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 124.02K.