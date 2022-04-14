Mewing Coin (MEWING) Tokenomics Få vigtig indsigt i Mewing Coin (MEWING), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mewing Coin (MEWING) Information Mewing is the the practice of using proper tongue posture to improve facial beauty and fix malocclusion of the teeth. The term ‘Mewing’ is a play off of Mike Mew’s name, the man credited for spreading the good knowledge of the tropic premise. The tropic premise consists of having teeth together, lips together, and tongue on the roof of the mouth. Only through the use of all three, one can rise up out the ashes of lonely inceldom and move closer to chadliness. $MEWING is more than a meme, it’s a lifestyle. Officiel hjemmeside: https://www.mewingcoin.io/ Køb MEWING nu!

Mewing Coin (MEWING) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mewing Coin (MEWING), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 151.31K $ 151.31K $ 151.31K Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 151.31K $ 151.31K $ 151.31K Alle tiders Høj: $ 0.01197018 $ 0.01197018 $ 0.01197018 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00015124 $ 0.00015124 $ 0.00015124 Få mere at vide om Mewing Coin (MEWING) pris

Mewing Coin (MEWING) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mewing Coin (MEWING) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MEWING tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MEWING tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MEWING's tokenomics, kan du udforske MEWING tokens live-pris!

MEWING Prisprediktion Vil du vide, hvor MEWING måske er på vej hen? Vores MEWING prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

