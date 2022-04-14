MEW WOOF DAO (MWD) Tokenomics Få vigtig indsigt i MEW WOOF DAO (MWD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MEW WOOF DAO (MWD) Information MEW WOOF DAO ($MWD) is not just a meme token on the TRC-20 network from the MarsDAO team (MarsDAO is an ecosystem of products focused on promoting Web3 technologies and solutions for the mass market, supported by an active community.); it represents an entire philosophy of survival and triumph in the current bull run. The token was developed using SunPump, a new platform introduced by Tron founder Justin Sun based on the Fairlaunch principle, and it is fully owned by the community. Officiel hjemmeside: https://mewwoofdao.meme Køb MWD nu!

MEW WOOF DAO (MWD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MEW WOOF DAO (MWD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 138.24K $ 138.24K $ 138.24K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 138.24K $ 138.24K $ 138.24K Alle tiders Høj: $ 0.00509139 $ 0.00509139 $ 0.00509139 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00013824 $ 0.00013824 $ 0.00013824 Få mere at vide om MEW WOOF DAO (MWD) pris

MEW WOOF DAO (MWD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MEW WOOF DAO (MWD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MWD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MWD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MWD's tokenomics, kan du udforske MWD tokens live-pris!

MWD Prisprediktion Vil du vide, hvor MWD måske er på vej hen? Vores MWD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MWD Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!