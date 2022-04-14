MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) Tokenomics Få vigtig indsigt i MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The MEV Capital Usual Boosted USDC vault curated by MEV Capital is dedicated to providing capital to Usual protocol markets. It gives access to extra incentives from Usual to boost the USDC APR for borrowers. This vault serves stable markets only and ensures very low odds of liquidation while providing good APR from leverage loopers. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 73.25K Samlet udbud $ 245.50M Cirkulerende forsyning $ 70.18K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 73.25K Alle tiders Høj: $ 9.51 Alle tiders Lav: $ 0.990874 Nuværende pris: $ 1.1

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal USUALUSDC+ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange USUALUSDC+ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

