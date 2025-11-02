MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1.021 $ 1.021 $ 1.021 24H lav $ 1.023 $ 1.023 $ 1.023 24H høj 24H lav $ 1.021$ 1.021 $ 1.021 24H høj $ 1.023$ 1.023 $ 1.023 All Time High $ 1.031$ 1.031 $ 1.031 Laveste pris $ 0.958761$ 0.958761 $ 0.958761 Prisændring (1H) -0.00% Prisændring (1D) +0.02% Prisændring (7D) +0.03% Prisændring (7D) +0.03%

MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) realtidsprisen er $1.021. I løbet af de sidste 24 timer har MCUSDT0 handlet mellem et lavpunkt på $ 1.021 og et højdepunkt på $ 1.023, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MCUSDT0s højeste pris nogensinde er $ 1.031, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.958761.

Når det gælder kortsigtet performance, MCUSDT0 har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, +0.02% i løbet af 24 timer og +0.03% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Cirkulationsforsyning 1.63M 1.63M 1.63M Samlet Udbud 1,625,113.161409997 1,625,113.161409997 1,625,113.161409997

Den nuværende markedsværdi på MEV Capital USDT0 er $ 1.66M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MCUSDT0 er 1.63M, med et samlet udbud på 1625113.161409997. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.66M.