Meupass (MPS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Meupass (MPS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Meupass (MPS) Information Meupass is an innovative platform designed to revolutionize the event and gastronomy sectors by offering technological solutions for seamless event check-ins, restaurant tab openings, and QR code-based ordering, sending requests directly to the kitchen. Additionally, Meupass leverages blockchain technology to reward investors by distributing 10% of annual profits to MPS token holders. Our goal is to enhance efficiency for both users and businesses. Officiel hjemmeside: http://token.meupass.com Hvidbog: https://meupass.gitbook.io/whitepaper/meupass-app-en Køb MPS nu!

Meupass (MPS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Meupass (MPS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 317.24K $ 317.24K $ 317.24K Samlet udbud $ 25.00M $ 25.00M $ 25.00M Cirkulerende forsyning $ 20.10M $ 20.10M $ 20.10M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 394.64K $ 394.64K $ 394.64K Alle tiders Høj: $ 0.04520831 $ 0.04520831 $ 0.04520831 Alle tiders Lav: $ 0.00850542 $ 0.00850542 $ 0.00850542 Nuværende pris: $ 0.01578577 $ 0.01578577 $ 0.01578577 Få mere at vide om Meupass (MPS) pris

Meupass (MPS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Meupass (MPS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MPS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MPS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MPS's tokenomics, kan du udforske MPS tokens live-pris!

MPS Prisprediktion Vil du vide, hvor MPS måske er på vej hen? Vores MPS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MPS Tokens prisprediktion nu!

