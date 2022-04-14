Mettalex (MTLX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Mettalex (MTLX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mettalex (MTLX) Information Mettalex is an innovative decentralised exchange (DEX) that redefines the trading experience by leveraging peer-to-peer order books and advanced AI agent technology powered by Fetch.ai. This platform distinguishes itself by stepping away from traditional liquidity pools, offering traders frictionless and zero-slippage transactions. At Mettalex, traders have the flexibility to exchange a wide array of digital assets, including cryptocurrencies and commodities, at their preferred price points. The unique AI agents, deployable on users' machines, execute trades on behalf of traders at specified prices, ensuring seamless transactions without manual intervention. Mettalex stands out as a chain-agnostic DEX, facilitating asset trades across various blockchains, from Fetch chain to Ethereum or Binance Smart Chain to Avalanche, bridging the gap in the cross-chain trading landscape. With Mettalex, traders are empowered with a user-centric platform that not only provides control over trading conditions but also ensures the security and efficiency of every transaction through the power of Fetch.ai's autonomous agent network. FAQs Who Are the Founders of Mettalex? Humayun Sheikh is the CEO and founder of Mettalex and He is also founder of Fetch.ai, uVue and itzMe. What Makes Mettalex Unique? Mettalex stands out by peer-to-peer order books with advanced AI agents, enabling seamless, slippage-free trades across various assets and blockchains. This integration, powered by Fetch.ai technology, marks a significant innovation in decentralized finance, offering a more efficient and user-friendly trading experience. How Many Mettalex (MTLX) Coins Are There in Circulation? Mettalex (MTLX) has a maximum supply of 40,000,000 MTLX. Where Can You Buy Mettalex (MTLX)? MTLX is available on Uniswap Officiel hjemmeside: https://mettalex.ai/ Hvidbog: https://www.mettalex.ai/docs/mettalex-101 Køb MTLX nu!

Mettalex (MTLX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mettalex (MTLX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.70M $ 7.70M $ 7.70M Samlet udbud $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M Cirkulerende forsyning $ 4.06M $ 4.06M $ 4.06M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 75.85M $ 75.85M $ 75.85M Alle tiders Høj: $ 14.4 $ 14.4 $ 14.4 Alle tiders Lav: $ 0.04658621 $ 0.04658621 $ 0.04658621 Nuværende pris: $ 1.89 $ 1.89 $ 1.89 Få mere at vide om Mettalex (MTLX) pris

Mettalex (MTLX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mettalex (MTLX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MTLX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MTLX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MTLX's tokenomics, kan du udforske MTLX tokens live-pris!

