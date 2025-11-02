Metronome Synth USD (MSUSD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.994902 $ 0.994902 $ 0.994902 24H lav $ 0.999206 $ 0.999206 $ 0.999206 24H høj 24H lav $ 0.994902$ 0.994902 $ 0.994902 24H høj $ 0.999206$ 0.999206 $ 0.999206 All Time High $ 3.43$ 3.43 $ 3.43 Laveste pris $ 0.427862$ 0.427862 $ 0.427862 Prisændring (1H) +0.02% Prisændring (1D) -0.04% Prisændring (7D) -0.09% Prisændring (7D) -0.09%

Metronome Synth USD (MSUSD) realtidsprisen er $0.998045. I løbet af de sidste 24 timer har MSUSD handlet mellem et lavpunkt på $ 0.994902 og et højdepunkt på $ 0.999206, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MSUSDs højeste pris nogensinde er $ 3.43, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.427862.

Når det gælder kortsigtet performance, MSUSD har ændret sig med +0.02% i løbet af den sidste time, -0.04% i løbet af 24 timer og -0.09% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Metronome Synth USD (MSUSD) Markedsinformation

Markedsværdi $ 20.31M$ 20.31M $ 20.31M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 20.31M$ 20.31M $ 20.31M Cirkulationsforsyning 20.35M 20.35M 20.35M Samlet Udbud 20,351,560.9211389 20,351,560.9211389 20,351,560.9211389

Den nuværende markedsværdi på Metronome Synth USD er $ 20.31M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MSUSD er 20.35M, med et samlet udbud på 20351560.9211389. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 20.31M.