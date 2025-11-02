Metronome Synth ETH (MSETH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 3,822.58 24H høj $ 3,887.98 All Time High $ 4,925.56 Laveste pris $ 976.13 Prisændring (1H) -0.00% Prisændring (1D) +0.62% Prisændring (7D) -2.05%

Metronome Synth ETH (MSETH) realtidsprisen er $3,860.67. I løbet af de sidste 24 timer har MSETH handlet mellem et lavpunkt på $ 3,822.58 og et højdepunkt på $ 3,887.98, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MSETHs højeste pris nogensinde er $ 4,925.56, mens den laveste pris nogensinde er $ 976.13.

Når det gælder kortsigtet performance, MSETH har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, +0.62% i løbet af 24 timer og -2.05% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Metronome Synth ETH (MSETH) Markedsinformation

Markedsværdi $ 40.43M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 40.43M Cirkulationsforsyning 10.47K Samlet Udbud 10,471.83119819125

Den nuværende markedsværdi på Metronome Synth ETH er $ 40.43M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MSETH er 10.47K, med et samlet udbud på 10471.83119819125. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 40.43M.