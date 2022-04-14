MetaZero (MZERO) Tokenomics Få vigtig indsigt i MetaZero (MZERO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MetaZero (MZERO) Information MetaZero is poised to transform gaming assets from mere gaming collectibles to investment vehicles. Our mission is to unlock the economic potential of these gaming assets, making them accessible and tradable as Synthetic RWA Omnichain tokens on the blockchain. The estimated market value of just the CS:GO gaming assets exceeds $3.5 billion, and MetaZero is strategically positioning itself to capitalize on this and other opportunities. Synthetic RWA Tokenization Wrapping Gaming Assets: At MetaZero, we will encapsulate gaming assets as OFTs and ONFTs leveraging LayerZero's tech, ensuring their authenticity and scarcity. This process creates synthetic RWAs, turning them into tangible investment vehicles. Market Accessibility: By tokenizing these assets, we break down barriers that have traditionally kept them within gaming communities for only gaming purposes, opening them up to a broader spectrum of investors for speculation. Bridging: Leveraging LayerZero's omnichain messaging protocol, we're crafting an innovative extension towards real gaming markets. Opportunities Speculation Vehicle: Recognizing the significant trading volume and value of certain gaming assets, MetaZero aims to provide a platform for investors to speculate on these digital assets, much like TradeFi or crypto assets. Democratization of Asset Investment: Our platform will enable users to engage in the investment and trading of these high-value gaming assets, previously accessible only to a niche market. Omnichain Integration Catalyst: $MZERO will act as a tunnel for communication between the traditional digital world and the omnichain future, capturing the value of in and outbound asset migration and management.

MetaZero (MZERO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MetaZero (MZERO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 529.39K $ 529.39K $ 529.39K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 529.39K $ 529.39K $ 529.39K Alle tiders Høj: $ 0.347356 $ 0.347356 $ 0.347356 Alle tiders Lav: $ 0.00353894 $ 0.00353894 $ 0.00353894 Nuværende pris: $ 0.00529388 $ 0.00529388 $ 0.00529388 Få mere at vide om MetaZero (MZERO) pris

MetaZero (MZERO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MetaZero (MZERO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MZERO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MZERO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MZERO's tokenomics, kan du udforske MZERO tokens live-pris!

