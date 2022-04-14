MetaWorldMemes (MWM) Tokenomics Få vigtig indsigt i MetaWorldMemes (MWM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MetaWorldMemes (MWM) Information Meta World Memes ($MWM) is more than just a meme coin—it’s a movement. Built on the power of community, $MWM is designed to go parabolic with zero team allocation, a fair launch, and a mission to disrupt the memecoin space. Unlike traditional projects, $MWM is fully decentralized, giving every holder a voice in shaping its future. With a rapidly growing strong and dedicated army, we’re here to dominate the crypto space and prove that the community is the ultimate utility. Officiel hjemmeside: https://mwmemes.com/ Køb MWM nu!

MetaWorldMemes (MWM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MetaWorldMemes (MWM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.96K $ 10.96K $ 10.96K Samlet udbud $ 995.94M $ 995.94M $ 995.94M Cirkulerende forsyning $ 995.94M $ 995.94M $ 995.94M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.96K $ 10.96K $ 10.96K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om MetaWorldMemes (MWM) pris

MetaWorldMemes (MWM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MetaWorldMemes (MWM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MWM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MWM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MWM's tokenomics, kan du udforske MWM tokens live-pris!

MWM Prisprediktion Vil du vide, hvor MWM måske er på vej hen? Vores MWM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MWM Tokens prisprediktion nu!

