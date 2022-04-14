Metaverse Filipino Worker (MFW) Tokenomics Få vigtig indsigt i Metaverse Filipino Worker (MFW), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Metaverse Filipino Worker (MFW) Information Metaverse Filipino Worker ($MFW) Meme Token is a community-driven initiative on the Ronin Network. It holds the distinction of being the first Ronin Meme Coin listed on a centralized exchange (CoinsPH) and is among the top-performing meme coins in its 24-hour trading milestones. The $MFW Meme Token empowers Filipinos by enabling them to learn, play, work, and grow within the metaverse. Through upskilling opportunities and vibrant, thriving communities, $MFW aims to create a supportive ecosystem for growth and innovation Officiel hjemmeside: https://x.com/MFW_meme Køb MFW nu!

Metaverse Filipino Worker (MFW) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Metaverse Filipino Worker (MFW), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 37.68K $ 37.68K $ 37.68K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 37.68K $ 37.68K $ 37.68K Alle tiders Høj: $ 0.00105152 $ 0.00105152 $ 0.00105152 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Metaverse Filipino Worker (MFW) pris

Metaverse Filipino Worker (MFW) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Metaverse Filipino Worker (MFW) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MFW tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MFW tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MFW's tokenomics, kan du udforske MFW tokens live-pris!

