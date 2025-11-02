Metavault Trade (MVX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.04617686 $ 0.04617686 $ 0.04617686 24H lav $ 0.04894661 $ 0.04894661 $ 0.04894661 24H høj 24H lav $ 0.04617686$ 0.04617686 $ 0.04617686 24H høj $ 0.04894661$ 0.04894661 $ 0.04894661 All Time High $ 4.62$ 4.62 $ 4.62 Laveste pris $ 0.00148601$ 0.00148601 $ 0.00148601 Prisændring (1H) -0.19% Prisændring (1D) +2.71% Prisændring (7D) +1.50% Prisændring (7D) +1.50%

Metavault Trade (MVX) realtidsprisen er $0.04746167. I løbet af de sidste 24 timer har MVX handlet mellem et lavpunkt på $ 0.04617686 og et højdepunkt på $ 0.04894661, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MVXs højeste pris nogensinde er $ 4.62, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00148601.

Når det gælder kortsigtet performance, MVX har ændret sig med -0.19% i løbet af den sidste time, +2.71% i løbet af 24 timer og +1.50% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Metavault Trade (MVX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 119.25K$ 119.25K $ 119.25K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 189.85K$ 189.85K $ 189.85K Cirkulationsforsyning 2.51M 2.51M 2.51M Samlet Udbud 4,000,000.0 4,000,000.0 4,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Metavault Trade er $ 119.25K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MVX er 2.51M, med et samlet udbud på 4000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 189.85K.