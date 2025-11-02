MetaMask USD (MUSD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.996791 $ 0.996791 $ 0.996791 24H lav $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 24H høj 24H lav $ 0.996791$ 0.996791 $ 0.996791 24H høj $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 All Time High $ 1.085$ 1.085 $ 1.085 Laveste pris $ 0.925488$ 0.925488 $ 0.925488 Prisændring (1H) -0.18% Prisændring (1D) -0.08% Prisændring (7D) -0.18% Prisændring (7D) -0.18%

MetaMask USD (MUSD) realtidsprisen er $0.998667. I løbet af de sidste 24 timer har MUSD handlet mellem et lavpunkt på $ 0.996791 og et højdepunkt på $ 1.002, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MUSDs højeste pris nogensinde er $ 1.085, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.925488.

Når det gælder kortsigtet performance, MUSD har ændret sig med -0.18% i løbet af den sidste time, -0.08% i løbet af 24 timer og -0.18% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

MetaMask USD (MUSD) Markedsinformation

Markedsværdi $ 48.68M$ 48.68M $ 48.68M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 48.68M$ 48.68M $ 48.68M Cirkulationsforsyning 48.72M 48.72M 48.72M Samlet Udbud 48,718,065.770521 48,718,065.770521 48,718,065.770521

Den nuværende markedsværdi på MetaMask USD er $ 48.68M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MUSD er 48.72M, med et samlet udbud på 48718065.770521. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 48.68M.