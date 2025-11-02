UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte MetaMask USD pris i dag er 0.998667 USD. Følg med i realtid MUSD til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MUSD prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte MetaMask USD pris i dag er 0.998667 USD. Følg med i realtid MUSD til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MUSD prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om MUSD

MUSD Prisinfo

Hvad er MUSD

MUSD Officiel hjemmeside

MUSD Tokenomics

MUSD Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

MetaMask USD Logo

MetaMask USD Pris (MUSD)

Ikke noteret

1 MUSD til USD direkte pris:

$0.998744
$0.998744$0.998744
0.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
MetaMask USD (MUSD) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:11:32 (UTC+8)

MetaMask USD (MUSD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.996791
$ 0.996791$ 0.996791
24H lav
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
24H høj

$ 0.996791
$ 0.996791$ 0.996791

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.085
$ 1.085$ 1.085

$ 0.925488
$ 0.925488$ 0.925488

-0.18%

-0.08%

-0.18%

-0.18%

MetaMask USD (MUSD) realtidsprisen er $0.998667. I løbet af de sidste 24 timer har MUSD handlet mellem et lavpunkt på $ 0.996791 og et højdepunkt på $ 1.002, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MUSDs højeste pris nogensinde er $ 1.085, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.925488.

Når det gælder kortsigtet performance, MUSD har ændret sig med -0.18% i løbet af den sidste time, -0.08% i løbet af 24 timer og -0.18% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

MetaMask USD (MUSD) Markedsinformation

$ 48.68M
$ 48.68M$ 48.68M

--
----

$ 48.68M
$ 48.68M$ 48.68M

48.72M
48.72M 48.72M

48,718,065.770521
48,718,065.770521 48,718,065.770521

Den nuværende markedsværdi på MetaMask USD er $ 48.68M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MUSD er 48.72M, med et samlet udbud på 48718065.770521. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 48.68M.

MetaMask USD (MUSD) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af MetaMask USD til USD $ -0.0008330354324772.
I de sidste 30 dage var prisændringen af MetaMask USD til USD $ -0.0012887797.
I de sidste 60 dage var prisændringen af MetaMask USD til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af MetaMask USD til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0008330354324772-0.08%
30 dage$ -0.0012887797-0.12%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er MetaMask USD (MUSD)

MetaMask USD (mUSD) is a stablecoin issued by MetaMask, designed to maintain a 1:1 peg with the US dollar. It is built for use within the MetaMask ecosystem, enabling seamless on- and off-ramping between crypto and fiat, as well as spending through MetaMask products, including the MetaMask Card. mUSD aims to provide low-friction transfers, instant settlement, and interoperability across supported blockchain networks.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

MetaMask USD (MUSD) Ressource

Officiel hjemmeside

MetaMask USD Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil MetaMask USD (MUSD) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine MetaMask USD (MUSD) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for MetaMask USD.

Tjek MetaMask USD prisprediktion nu!

MUSD til lokale valutaer

MetaMask USD (MUSD) Tokenomics

At forstå tokenomics for MetaMask USD (MUSD) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MUSD Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om MetaMask USD (MUSD)

Hvor meget er MetaMask USD (MUSD) værd i dag?
Den direkte MUSD pris i USD er 0.998667 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MUSD til USD pris?
Den aktuelle pris på MUSDtil USD er $ 0.998667. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af MetaMask USD?
Markedsværdien for MUSD er $ 48.68M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MUSD?
Den cirkulerende forsyning af MUSD er 48.72M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MUSD?
MUSD opnåede en ATH-pris på 1.085 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MUSD?
MUSD så en ATL-pris på 0.925488 USD.
Hvad er handelsvolumen for MUSD?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MUSD er -- USD.
Bliver MUSD højere i år?
MUSD kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MUSD prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:11:32 (UTC+8)

MetaMask USD (MUSD) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,023.07
$110,023.07$110,023.07

-0.23%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,869.07
$3,869.07$3,869.07

-0.68%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02824
$0.02824$0.02824

-6.02%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.73
$185.73$185.73

-0.37%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,023.07
$110,023.07$110,023.07

-0.23%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,869.07
$3,869.07$3,869.07

-0.68%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.73
$185.73$185.73

-0.37%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.31
$73.31$73.31

+3.38%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.962
$19.962$19.962

+4.48%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07865
$0.07865$0.07865

+57.30%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000017
$0.000000000000000000000017$0.000000000000000000000017

+240.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000280
$0.000280$0.000280

+63.74%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005437
$0.00005437$0.00005437

+84.80%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0037008
$0.0037008$0.0037008

+81.43%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%