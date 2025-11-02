Metamars (MARS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00374823 $ 0.00374823 $ 0.00374823 24H lav $ 0.0054501 $ 0.0054501 $ 0.0054501 24H høj 24H lav $ 0.00374823$ 0.00374823 $ 0.00374823 24H høj $ 0.0054501$ 0.0054501 $ 0.0054501 All Time High $ 1.88$ 1.88 $ 1.88 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.02% Prisændring (1D) +18.88% Prisændring (7D) -17.09% Prisændring (7D) -17.09%

Metamars (MARS) realtidsprisen er $0.00478211. I løbet af de sidste 24 timer har MARS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00374823 og et højdepunkt på $ 0.0054501, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MARSs højeste pris nogensinde er $ 1.88, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MARS har ændret sig med +0.02% i løbet af den sidste time, +18.88% i løbet af 24 timer og -17.09% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Metamars (MARS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Cirkulationsforsyning 226.53M 226.53M 226.53M Samlet Udbud 260,000,000.0 260,000,000.0 260,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Metamars er $ 1.08M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MARS er 226.53M, med et samlet udbud på 260000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.24M.