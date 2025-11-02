UdvekslingDEX+
Den direkte Metamars pris i dag er 0.00478211 USD. Følg med i realtid MARS til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MARS prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Metamars pris i dag er 0.00478211 USD. Følg med i realtid MARS til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MARS prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Metamars Pris (MARS)

Ikke noteret

1 MARS til USD direkte pris:

$0.00478211
+18.80%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
Metamars (MARS) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:11:25 (UTC+8)

Metamars (MARS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00374823
24H lav
$ 0.0054501
24H høj

$ 0.00374823
$ 0.0054501
$ 1.88
$ 0
+0.02%

+18.88%

-17.09%

-17.09%

Metamars (MARS) realtidsprisen er $0.00478211. I løbet af de sidste 24 timer har MARS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00374823 og et højdepunkt på $ 0.0054501, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MARSs højeste pris nogensinde er $ 1.88, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MARS har ændret sig med +0.02% i løbet af den sidste time, +18.88% i løbet af 24 timer og -17.09% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Metamars (MARS) Markedsinformation

$ 1.08M
--
$ 1.24M
226.53M
260,000,000.0
Den nuværende markedsværdi på Metamars er $ 1.08M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MARS er 226.53M, med et samlet udbud på 260000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.24M.

Metamars (MARS) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Metamars til USD $ +0.00075951.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Metamars til USD $ -0.0014106435.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Metamars til USD $ +0.0020443764.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Metamars til USD $ -0.11647162906355179.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00075951+18.88%
30 dage$ -0.0014106435-29.49%
60 dage$ +0.0020443764+42.75%
90 dage$ -0.11647162906355179-96.05%

Hvad er Metamars (MARS)

MetaMars is a Web3 metaverse platform with Mars as its theme. By integrating virtual reality, crypto economics, and social networks, MetaMars is pioneering a new way of digital interaction and value creation. This innovative digital world combines Mars exploration with blockchain technology, providing users with a unique immersive experience.

MetaMars consists of several key components, including NFT collections, community engagement, unique experiences, a rewards system, blockchain technology, ecosystem partnerships, and governance mechanisms.

Core Token (MARS) The native currency of the platform, facilitating transactions, governance participation, and rewarding users for their contributions and engagement within the ecosystem.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Metamars (MARS) Ressource

Officiel hjemmeside

Metamars Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Metamars (MARS) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Metamars (MARS) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Metamars.

Tjek Metamars prisprediktion nu!

MARS til lokale valutaer

Metamars (MARS) Tokenomics

At forstå tokenomics for Metamars (MARS) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MARS Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Metamars (MARS)

Hvor meget er Metamars (MARS) værd i dag?
Den direkte MARS pris i USD er 0.00478211 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MARS til USD pris?
Den aktuelle pris på MARStil USD er $ 0.00478211. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Metamars?
Markedsværdien for MARS er $ 1.08M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MARS?
Den cirkulerende forsyning af MARS er 226.53M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MARS?
MARS opnåede en ATH-pris på 1.88 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MARS?
MARS så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for MARS?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MARS er -- USD.
Bliver MARS højere i år?
MARS kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MARS prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Metamars (MARS) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

