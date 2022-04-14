Metal Dollar (XMD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Metal Dollar (XMD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Metal Dollar (XMD) Information What is the project about? The Metal Dollar (XMD) represents an innovative approach to stablecoins, operating on the Proton Blockchain. Its design brings increased stability, transparency, and efficiency to digital transactions. Uniquely, XMD is backed by an array of established, non-algorithmic bank reserve-backed stablecoins, including USDC, USDT, and PAX, a method intended to mitigate risks associated with single-issuer or algorithmic stablecoins and enhance stability. What makes your project unique? The Metal Dollar distinguishes itself from traditional stablecoins by pegging its value to a selection of established stablecoins, providing an innovative approach to stability and governance. It utilizes the Proton Blockchain's features to enable secure, efficient transactions with swift confirmation times, high throughput, and low fees. The project is also characterized by a decentralized governance model supported by the Metal DAO (XMT) token. XMT token holders can propose and vote on crucial decisions concerning the Metal Dollar protocol, facilitating a democratic and inclusive management over the protocol's direction. History of your project. The Metal Dollar project came into existence in 2022 as a response to the growing demand for stability and reliability in the crypto market. It aims to combine the benefits of non-algorithmic bank reserve-backed stablecoins with the transparency, security, and efficiency offered by the Proton Blockchain. What’s next for your project? Plans for XMD include collaborations with industry stakeholders to increase its reach and enhance functionality. Future developments envision interoperability with other blockchain networks and increased integration with DApps. What can your token be used for? XMD, as a stablecoin, facilitates transactions on ProtonDEX.com. The process to mint XMD involves bridging supported stablecoins onto Proton Blockchain. The value of XMD is pegged to the basket of these supported stablecoins. Officiel hjemmeside: https://metaldollar.com/mint Hvidbog: https://metaldollar.com/MetalDollarXMD_Whitepaper.pdf Køb XMD nu!

Metal Dollar (XMD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Metal Dollar (XMD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 836.79K $ 836.79K $ 836.79K Samlet udbud $ 836.56K $ 836.56K $ 836.56K Cirkulerende forsyning $ 836.56K $ 836.56K $ 836.56K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 836.79K $ 836.79K $ 836.79K Alle tiders Høj: $ 1.086 $ 1.086 $ 1.086 Alle tiders Lav: $ 0.909529 $ 0.909529 $ 0.909529 Nuværende pris: $ 0.997016 $ 0.997016 $ 0.997016 Få mere at vide om Metal Dollar (XMD) pris

Metal Dollar (XMD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Metal Dollar (XMD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XMD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XMD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XMD's tokenomics, kan du udforske XMD tokens live-pris!

XMD Prisprediktion Vil du vide, hvor XMD måske er på vej hen? Vores XMD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XMD Tokens prisprediktion nu!

