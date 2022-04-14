Metal DAO (MTL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Metal DAO (MTL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Metal DAO (MTL) Information Metal DAO (MTL) is a utility token that currently governs the stablecoin Metal Dollar (XMD), in addition to providing tiered trading discounts to MTL holders when using the Metal Pay cash & crypto app. Metal Pay customers who own 10,000+ MTL can enjoy 0% fees on all cryptocurrency purchases. Metal DAO's future utility includes the ability to propose new stablecoins for the Metal Dollar basket, including their allocation ratios, and the option to vote in new stablecoin issuers such as community banks or fintechs. Metal Pay was developed and launched by Metallicus in 2016. Officiel hjemmeside: https://www.metalpay.com/

Metal DAO (MTL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Metal DAO (MTL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 63.77M $ 63.77M $ 63.77M Samlet udbud $ 86.15M $ 86.15M $ 86.15M Cirkulerende forsyning $ 86.15M $ 86.15M $ 86.15M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 63.77M $ 63.77M $ 63.77M Alle tiders Høj: $ 17.03 $ 17.03 $ 17.03 Alle tiders Lav: $ 0.117252 $ 0.117252 $ 0.117252 Nuværende pris: $ 0.741968 $ 0.741968 $ 0.741968 Få mere at vide om Metal DAO (MTL) pris

Metal DAO (MTL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Metal DAO (MTL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MTL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MTL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MTL's tokenomics, kan du udforske MTL tokens live-pris!

