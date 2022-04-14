MetaBeat ($BEAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i MetaBeat ($BEAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

What is MetaBeat: METABEAT is an incentivization community platform, created in South Korea, based on NFT music blockchain technology. On METABEAT, Creators/Artists and Fans grow as partners through engagements and rewards. MetaBeat has created a leading copyright bounded NFT platform that empowers the relationship between creators/artists and Fans. By creating their own social economy, Fans can now convert their Fan activities into something bigger than a hobby. MetaBeat platform services: MetaBeat consists of 4 essential services; Drops, Mingle, Shout Out, and Marketplace. Drops: Fans receive their share of the royalties generated from their IP ownerships. Through DROPS, fans have direct access to own a piece of music IP, amongst many other creative projects, from their favorite creators/artists through NFT auctions. Mingle: With MINGLE, fans can stake their $BEAT tokens without a direct purchase of NFT to support their artists and receive rewards. They increase their $BEAT tokens by participating in Mingles of their favorite artists and build their MINGLE portfolio. Whether it's a big or small show of support, they can control how much they'd like to stake and when. Shout Out: With SHOUT OUT, fans will be getting tokenized rewards for what they've already been doing this entire time, fan activities. When they register their personal social media accounts into the MetaBeat platform, MetaBeat's Shout_Out Bot will calculate their rewards based on engagement. Fans can also continue receiving $BEAT Tokens by participating in all the missions and challenges that will be launched within the platform. Marketplace: On MetaBeat's MARKETPLACE, fans will be able to trade their already acquired MetaBeat NFTs with other users, giving them more opportunities to be a part of their favorite creator/artist's NFTs. Also in the Marketplace, Fanart can become validated NFTs, which can then be sold and traded within the platform, using $BEAT. Officiel hjemmeside: https://metabeat.foundation/

MetaBeat ($BEAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MetaBeat ($BEAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 214.30K $ 214.30K $ 214.30K Samlet udbud $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Cirkulerende forsyning $ 520.02M $ 520.02M $ 520.02M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 618.14K $ 618.14K $ 618.14K Alle tiders Høj: $ 0.120976 $ 0.120976 $ 0.120976 Alle tiders Lav: $ 0.00035591 $ 0.00035591 $ 0.00035591 Nuværende pris: $ 0.00041209 $ 0.00041209 $ 0.00041209 Få mere at vide om MetaBeat ($BEAT) pris

MetaBeat ($BEAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MetaBeat ($BEAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $BEAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $BEAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $BEAT's tokenomics, kan du udforske $BEAT tokens live-pris!

