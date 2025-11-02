META FINANCIAL AI (MEFAI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00383746 24H lav $ 0.00412527 24H høj All Time High $ 0.02723048 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) +0.76% Prisændring (1D) -2.76% Prisændring (7D) -27.12%

META FINANCIAL AI (MEFAI) realtidsprisen er $0.00400536. I løbet af de sidste 24 timer har MEFAI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00383746 og et højdepunkt på $ 0.00412527, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MEFAIs højeste pris nogensinde er $ 0.02723048, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MEFAI har ændret sig med +0.76% i løbet af den sidste time, -2.76% i løbet af 24 timer og -27.12% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

META FINANCIAL AI (MEFAI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 2.31M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.31M Cirkulationsforsyning 582.40M Samlet Udbud 582,401,694.3324088

Den nuværende markedsværdi på META FINANCIAL AI er $ 2.31M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MEFAI er 582.40M, med et samlet udbud på 582401694.3324088. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.31M.