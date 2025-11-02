UdvekslingDEX+
Den direkte META FINANCIAL AI pris i dag er 0.00400536 USD. Følg med i realtid MEFAI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MEFAI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

META FINANCIAL AI Pris (MEFAI)

1 MEFAI til USD direkte pris:

$0.00400536
$0.00400536$0.00400536
-2.70%1D
USD
META FINANCIAL AI (MEFAI) Live prisdiagram
META FINANCIAL AI (MEFAI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00383746
$ 0.00383746$ 0.00383746
24H lav
$ 0.00412527
$ 0.00412527$ 0.00412527
24H høj

$ 0.00383746
$ 0.00383746$ 0.00383746

$ 0.00412527
$ 0.00412527$ 0.00412527

$ 0.02723048
$ 0.02723048$ 0.02723048

$ 0
$ 0$ 0

+0.76%

-2.76%

-27.12%

-27.12%

META FINANCIAL AI (MEFAI) realtidsprisen er $0.00400536. I løbet af de sidste 24 timer har MEFAI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00383746 og et højdepunkt på $ 0.00412527, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MEFAIs højeste pris nogensinde er $ 0.02723048, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MEFAI har ændret sig med +0.76% i løbet af den sidste time, -2.76% i løbet af 24 timer og -27.12% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

META FINANCIAL AI (MEFAI) Markedsinformation

$ 2.31M
$ 2.31M$ 2.31M

--
----

$ 2.31M
$ 2.31M$ 2.31M

582.40M
582.40M 582.40M

582,401,694.3324088
582,401,694.3324088 582,401,694.3324088

Den nuværende markedsværdi på META FINANCIAL AI er $ 2.31M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MEFAI er 582.40M, med et samlet udbud på 582401694.3324088. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.31M.

META FINANCIAL AI (MEFAI) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af META FINANCIAL AI til USD $ -0.000113817490420489.
I de sidste 30 dage var prisændringen af META FINANCIAL AI til USD $ +0.0323626214.
I de sidste 60 dage var prisændringen af META FINANCIAL AI til USD $ +0.0614836101.
I de sidste 90 dage var prisændringen af META FINANCIAL AI til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.000113817490420489-2.76%
30 dage$ +0.0323626214+807.98%
60 dage$ +0.0614836101+1,535.03%
90 dage$ 0--

Hvad er META FINANCIAL AI (MEFAI)

MEFAI is an institutional-grade trading intelligence system leveraging AI to process high-frequency data streams from on-chain activity, derivatives markets, order book depth, and behavioral sentiment. It delivers real-time structural market bias signals for strategic decision-making. Designed for professionals, MEFAI eliminates emotional bias and provides a transparent, rules-based edge in modern algorithmic environments.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

META FINANCIAL AI (MEFAI) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

META FINANCIAL AI Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil META FINANCIAL AI (MEFAI) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine META FINANCIAL AI (MEFAI) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for META FINANCIAL AI.

Tjek META FINANCIAL AI prisprediktion nu!

MEFAI til lokale valutaer

META FINANCIAL AI (MEFAI) Tokenomics

At forstå tokenomics for META FINANCIAL AI (MEFAI) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MEFAI Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om META FINANCIAL AI (MEFAI)

Hvor meget er META FINANCIAL AI (MEFAI) værd i dag?
Den direkte MEFAI pris i USD er 0.00400536 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MEFAI til USD pris?
Den aktuelle pris på MEFAItil USD er $ 0.00400536. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af META FINANCIAL AI?
Markedsværdien for MEFAI er $ 2.31M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MEFAI?
Den cirkulerende forsyning af MEFAI er 582.40M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MEFAI?
MEFAI opnåede en ATH-pris på 0.02723048 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MEFAI?
MEFAI så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for MEFAI?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MEFAI er -- USD.
Bliver MEFAI højere i år?
MEFAI kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MEFAI prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
META FINANCIAL AI (MEFAI) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

