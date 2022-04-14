Meta Apes PEEL (PEEL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Meta Apes PEEL (PEEL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Meta Apes PEEL (PEEL) Information Meta Apes is a free-to-play, play-and-earn MMO strategy game designed for mobile. It is set in a post-apocalyptic world, in which humanity has ended and a new era ruled by Apes has begun. Next on the agenda is space domination. Each player will have to work closely with his or her Gang to become the strongest Clan and win the ultimate race to space. Officiel hjemmeside: https://metaapesgame.com/ Køb PEEL nu!

Meta Apes PEEL (PEEL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Meta Apes PEEL (PEEL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 144.77K $ 144.77K $ 144.77K Samlet udbud $ 203.65M $ 203.65M $ 203.65M Cirkulerende forsyning $ 176.25M $ 176.25M $ 176.25M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 167.28K $ 167.28K $ 167.28K Alle tiders Høj: $ 0.236463 $ 0.236463 $ 0.236463 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00082142 $ 0.00082142 $ 0.00082142 Få mere at vide om Meta Apes PEEL (PEEL) pris

Meta Apes PEEL (PEEL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Meta Apes PEEL (PEEL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PEEL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PEEL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PEEL's tokenomics, kan du udforske PEEL tokens live-pris!

