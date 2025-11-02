Meso Finance (MESO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01036063$ 0.01036063 $ 0.01036063 Laveste pris $ 0.00382898$ 0.00382898 $ 0.00382898 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) +0.10% Prisændring (7D) +0.10%

Meso Finance (MESO) realtidsprisen er $0.00421647. I løbet af de sidste 24 timer har MESO handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MESOs højeste pris nogensinde er $ 0.01036063, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00382898.

Når det gælder kortsigtet performance, MESO har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +0.10% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Meso Finance (MESO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 159.70K$ 159.70K $ 159.70K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 4.22M$ 4.22M $ 4.22M Cirkulationsforsyning 37.88M 37.88M 37.88M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Meso Finance er $ 159.70K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MESO er 37.88M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 4.22M.