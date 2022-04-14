Merry Christmusk (XMUSK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Merry Christmusk (XMUSK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Merry Christmusk (XMUSK) Information Merry Christmusk, Season 1: Millionaire Edition (2024). Join Elon's xMusk community and celebrate your first Christmas as a millionaire! Buy xMusk (SOL), buy Merry Christmusk merch on Amazon and Walmart, and become a family member of the Merry Christmusk event - the official Christmas 2024 MEME. A special gift from Elon included! Ho Ho Hodl! Elon Musk as Santa's ambassador? Yes, you heard that right! Every day this holiday season, he is donating an astounding one million dollars to support Trump's voters and fans – because Merry Christmusk is not just about the token, but about a community that shares vision, enthusiasm, and belief in a brighter future. This season is the xMusk community's first opportunity to experience holiday magic with the promise of change and the potential to become millionaires.

Merry Christmusk (XMUSK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Merry Christmusk (XMUSK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.16K $ 16.16K $ 16.16K Samlet udbud $ 999.06M $ 999.06M $ 999.06M Cirkulerende forsyning $ 999.06M $ 999.06M $ 999.06M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.16K $ 16.16K $ 16.16K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Merry Christmusk (XMUSK) pris

Merry Christmusk (XMUSK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Merry Christmusk (XMUSK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XMUSK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XMUSK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XMUSK's tokenomics, kan du udforske XMUSK tokens live-pris!

