MERO Mercury Coin (MERO) Tokenomics Få vigtig indsigt i MERO Mercury Coin (MERO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mero is a community-driven token designed to fuel the Sunburn ecosystem, a play-to-earn gaming experience set in a vibrant, futuristic solar system. Launching on the TON blockchain, Mero offers users the opportunity to explore uncharted planets, uncover ancient secrets, and earn rewards while participating in a thriving decentralized economy. With a focus on fair distribution, engaging gameplay, and a passionate community, Mero aims to redefine the future of gaming and meme coins. Join the adventure and discover the endless possibilities that await in the Sunburn universe.

MERO Mercury Coin (MERO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MERO Mercury Coin (MERO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 121.99K $ 121.99K $ 121.99K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 121.99K $ 121.99K $ 121.99K Alle tiders Høj: $ 0.00194801 $ 0.00194801 $ 0.00194801 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00012199 $ 0.00012199 $ 0.00012199 Få mere at vide om MERO Mercury Coin (MERO) pris

MERO Mercury Coin (MERO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MERO Mercury Coin (MERO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MERO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MERO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MERO's tokenomics, kan du udforske MERO tokens live-pris!

MERO Prisprediktion Vil du vide, hvor MERO måske er på vej hen? Vores MERO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MERO Tokens prisprediktion nu!

