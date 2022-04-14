Merkle Trade (MKL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Merkle Trade (MKL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Merkle Trade (MKL) Information Merkle Trade is the first gamified perpetual futures decentralized exchange (DEX) based on Aptos. It provides omnichain support, including EVM wallet integration via LayerZero. Backed by prominent investors like Hashed and Arrington Capital, Merkle Trade uniquely combines a high-performance, secure perpetual DEX with the engaging, social elements of popular online and RPG games. Believing that making directional bets on volatile assets like crypto should be fun for all, the platform has significantly lowered the barriers to entry for leverage trading crypto, commodities, and forex. In 10 months, Merkle Trade has amassed over $13.5 billion in cumulative trading volume and attracted more than 125,000 traders. Officiel hjemmeside: https://merkle.trade/ Køb MKL nu!

Merkle Trade (MKL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Merkle Trade (MKL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.26M $ 2.26M $ 2.26M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 32.89M $ 32.89M $ 32.89M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.88M $ 6.88M $ 6.88M Alle tiders Høj: $ 0.46655 $ 0.46655 $ 0.46655 Alle tiders Lav: $ 0.056817 $ 0.056817 $ 0.056817 Nuværende pris: $ 0.069043 $ 0.069043 $ 0.069043 Få mere at vide om Merkle Trade (MKL) pris

Merkle Trade (MKL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Merkle Trade (MKL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MKL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MKL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MKL's tokenomics, kan du udforske MKL tokens live-pris!

