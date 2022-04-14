Merge (MERGE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Merge (MERGE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Merge (MERGE) Information Merge is the collaborative result of multi-functional teams and individuals who focus on providing Software as a Service (SaaS) powered by the Blockchain. With the support of the MERGE Cryptocurrency, and based on its Tokenomics model, where both users and developers benefit from each other, Merge provides a wide range of solutions for crypto and non-crypto oriented users, teams, and companies. One one side, Merge acts as a trusted third party that pays for the services users use with their investments. Users get back the tokens they invest once they stop using the services Merge provides. On the other, Merge attracts developers who create their own software apps, tools and solutions, being them blockchain and non-blockchain based. Merge helps them bringing their creations to the market and transitioning them to Software as a Service. Developers get then compensated when users and partners use their services. Officiel hjemmeside: https://projectmerge.org/

Merge (MERGE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Merge (MERGE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 982.24K $ 982.24K $ 982.24K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 90.33M $ 90.33M $ 90.33M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Alle tiders Høj: $ 0.091276 $ 0.091276 $ 0.091276 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.01086892 $ 0.01086892 $ 0.01086892

Merge (MERGE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Merge (MERGE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MERGE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MERGE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MERGE's tokenomics, kan du udforske MERGE tokens live-pris!

