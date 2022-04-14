Mercurial (MER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Mercurial (MER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mercurial (MER) Information Mercurial is stableswaps on steroids. On top of high efficiency/ low slippage swaps, we introduce dynamic fees and dynamic capital allocations to greatly improve profit potential for LPs, and liquidity depth for users. Two major innovations: Dynamic fees: where fees are increased in periods of high volatility to increase LP profit and lowered in periods of low volatility to increase trading incentives

Dynamic capital allocation: where we deploy assets in the pools to yield generating opportunities across the Solana ecosystem. Mercurial aims to become the "one stop shop" for stable liquidity, helping to improve diversity and liquidity for stables on Solana, which is a major part of the DeFi use cases. Officiel hjemmeside: https://www.mercurial.finance/

Mercurial (MER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mercurial (MER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 58.54K $ 58.54K $ 58.54K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 563.02M $ 563.02M $ 563.02M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 103.98K $ 103.98K $ 103.98K Alle tiders Høj: $ 1.9 $ 1.9 $ 1.9 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00010398 $ 0.00010398 $ 0.00010398 Få mere at vide om Mercurial (MER) pris

Mercurial (MER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mercurial (MER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MER's tokenomics, kan du udforske MER tokens live-pris!

